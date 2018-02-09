Екатеринбургским депутатам расскажут о главных выборах

На ближайшем заседании городской думы Екатеринбурга выступит председатель областного избиркома Валерий Чайников. Глава комиссии в рамках информационного часа расскажет депутатам о ходе избирательной кампании по выборам президента РФ, передает корреспондент РИА «Новый День».

Накануне ЦИК РФ завершил процедуру регистрации кандидатов на пост главы государства. В списке 8 человек – самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста), лидер «Яблока» Григорий Явлинский и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Выборы состоятся 18 марта. В этот день рядом с избирательными участками в Екатеринбурге будет организован общественный опрос жителей по выбору городских территорий для благоустройства и конкурс селфи с призами. Ранее отмечалось, что две акции применяются как законные методы повышения явки на президентских выборах (Екатеринбург почти всегда отличается низкой активностью избирателей).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

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