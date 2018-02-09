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Пятница, 9 февраля 2018, 12:16 мск

Екатеринбург

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Екатеринбургским депутатам расскажут о главных выборах

На ближайшем заседании городской думы Екатеринбурга выступит председатель областного избиркома Валерий Чайников. Глава комиссии в рамках информационного часа расскажет депутатам о ходе избирательной кампании по выборам президента РФ, передает корреспондент РИА «Новый День».

Накануне ЦИК РФ завершил процедуру регистрации кандидатов на пост главы государства. В списке 8 человек – самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста), лидер «Яблока» Григорий Явлинский и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Выборы состоятся 18 марта. В этот день рядом с избирательными участками в Екатеринбурге будет организован общественный опрос жителей по выбору городских территорий для благоустройства и конкурс селфи с призами. Ранее отмечалось, что две акции применяются как законные методы повышения явки на президентских выборах (Екатеринбург почти всегда отличается низкой активностью избирателей).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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