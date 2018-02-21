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Среда, 21 февраля 2018, 16:29 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбурге открыли Центр выдачи паспортов болельщика

В Екатеринбурге открылся центр выдачи паспортов болельщика. Как отмечает «Новый День», он уже шестой в стране. Получать FanID – документ, который позволит проходить на стадионы (при наличии билета) и даже бесплатно ездить на поездах и самолетах, а иностранцам еще и заменит визу в Россию, – можно с сегодняшнего дня в торговом центре «Пассаж» на третьем этаже. Как заверили организаторы, на выдачу каждой карточки будет уходить не больше 2-3 минут, при условии, что болельщик предварительно зарегистрировался на сайте fan-id.ru.

В день открытия центра собственно футбольных болельщиков в центре было немного, зато много чиновников и политиков. На церемонии присутствовали заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи РФ Андрей Романов, члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Андрей Кутепов, вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин, председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева и другие.

Первой, кто получил паспорт болельщика в Екатеринбурге, стала мисс ФК «Урал» Мария Панина. Для нее документ подготовили заранее.

Всем остальным болельщикам, чтобы получить FanID, нужно сначала купить билет, а затем заполнить анкету на специальном сайте, загрузить туда фотографию, свои паспортные данные и другую персональную информацию. Паспорта болельщика впервые были опробованы в Сочи на Олимпиаде-2014. Их ввели в целях безопасности.

Екатеринбург, служба информации

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