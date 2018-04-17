Стали известны часы работы билетного центра FIFA в Екатеринбурге

В среду, 18 апреля, начинается последний этап продажи билетов на Ччемпионат мира по футболу. Болельщики смогут подать новые заявки в режиме онлайн на сайте ФИФА, а после оплаты брони забрать билеты в точках выдачи, которые откроются завтра во всех городах-участниках турнира. Непосредственно живая продажа билетов на матчи ЧМ начнется с 1 мая, но дата может быть изменена, сообщили в международной организации.

Напомним, билетный центр ФИФА в Екатеринбурге откроется на первом этаже в ТРЦ «Пассаж». С 18 апреля по 31 мая он будет работать по следующему расписанию: понедельник – пятница с 14:00 по 19:00; суббота – воскресенье с 10:30 по 19:00. После 31 мая центр будет работать ежедневно с 10:00 – 20:00

Добавим, что ранее в Екатеринбурге открылся центр выдачи паспортов болельщиков. Этот документ необходимо оформить сразу после покупки билета на матч, чтобы пройти на стадион. Кроме того, паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте в день игры и в специальных поездах, курсирующих между городами-участниками турнира.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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