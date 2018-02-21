Коммунисты России второй раз подряд пропустили предвыборные дебаты

Партия «Коммунисты России», выдвинувшая кандидатом в президенты своего лидера Максима Сурайкина, второй раз подряд проигнорировала дебаты на свердловских телеканалах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в прямом эфире ОТВ выступает доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Руслан Камалетдинов. Оппонировать ему должны были региональные представители Сурайкина, но они не явились. Не было их и на процедуре жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени в облизбиркоме, и на утренних дебатах на 4 канале.

Руслан Камалетдинов, воспользовавшись дополнительным временем, подробно рассказал о работе по защите прав обманутых дольщиков, которой в последнее время активно занимаются екатеринбургские коммунисты, и о визите Павла Грудинина в Свердловскую область. Напомним, в Екатеринбурге Грудинин рассказал журналистам, как при нем олигархи добровольно и по закону отдадут народу свои богатства.

Завтра вечером в это же время на ОТВ должны встретиться доверенные лица Бориса Титова и Ксении Собчак.

Екатеринбург, служба информации

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