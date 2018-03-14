Екатеринбургский центр продажи билетов на ЧМ откроется 18 апреля

Уральские болельщики смогут приобрести билеты на матчи Чемпионата мира по футболу с 18 апреля. В этот день в торговом центре «Пассаж» откроются кассы ФИФА. Об этом сообщил сегодня вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин на заседании комиссии ЕГД.

Билетный центр будет располагаться на первом этаже «Пассажа». Ранее в том же торговом центре открылся центр выдачи паспортов болельщиков. Этот документ необходимо оформить сразу после покупки билета на матч, чтобы пройти на стадион. Кроме того, паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте в день игры и в специальных поездах, курсирующих между городами-участниками турнира.

Напомним, накануне на сайте ФИФА стартовал последний этап электронной продажи билетов на матчи ЧМ-2018 в порядке живой очереди. Из-за огромного спроса ожидание заявки на покупку билета составило несколько часов. Организация извинилась перед болельщиками, у которых возникли проблемы

«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности при покупке билетов. Мы отметили множество подобных сообщений и полностью понимаем ваше разочарование. Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетом. Благодарим за ваше терпение», – сообщается в официальном твиттере ФИФА. Продажа билетов на сайте продлится до 3 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

Свердловские оборонщики: «Мы живем в окружении не очень дружественных государств, надо делать не только кастрюли». / С недостроенной телебашни сняли защитную сетку. / Суд встал на сторону туристки, которая испугалась ехать в Турцию в августе 2017 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»