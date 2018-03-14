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Среда, 14 марта 2018, 14:37 мск

Екатеринбург

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Мэрия введет «сухой закон» на время тестовых матчей на Центральном стадионе

Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин рассказал, как будут проходить тестовые матчи ФК «Урал» на реконструированном Центральном стадионе. В дни игр будут отрепетированы перекрытия дорог, пропуск болельщиков на арену и выход с нее, работа волонтеров, медицинских бригад и коммунальных служб.

Напомним, первый тестовый матч между «Уралом» и казанским «Рубином» пройдет 1 апреля, 15 апреля состоится встреча екатеринбургской команды с московским «Спартаком», 6 мая – с пермским «Амкаром». «В каком-то смысле нам повезло, потому что тестовые игры пройдут в выходные дни. Пиковая загрузка стадиона ожидается 15 апреля на матче со «Спартаком», там же запланировано торжественное открытие арены. Одна из временных трибун на этом матче будет полностью заполнена для проверки», – сообщил Сергей Тушин на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы.

Помимо тестирования инфраструктуры стадиона, на матчах ФК «Урал» будут отработаны навыки контролеров, пропуск зрителей с разных входов (конфигурация арены изменилась), проверка сервиса для футбольных команд и судейства, журналистов, специальных гостей и болельщиков с ограниченными возможностями. Перед муниципалитетом также стоит задача обеспечить хорошую работу коммунальных служб, в том числе выставление туалетных кабин и мусорных контейнеров.

Также в дни игр будет введен особый график движения по улице Ключевской на участке от Токарей до Мельникова, а на площади 1905 года организована парковка для клиентских групп Российской футбольной премьер-лиги.

Впрочем, проверить все нюансы проведения будущих матчей ЧМ в Екатеринбурге не получится. Например, администрация города введет запрет на продажу алкоголя в торговых точках в периметре стадиона. На это территории «сухой закон» будет действовать и во время тестовых игр «Урала», и во время мирового чемпионата. Вместе с тем, продажа пива по условиям ФИФА, разрешена на самой арене – поэтому на играх ЧМ по идее там вполне можно будет «поболеть» со слабоалкогольными напитками.

Также не будет предварительного теста фан-зоны для болельщиков, расположенной в парке имени Маяковского. По словам Тушина, с конца апреля на площадке начнется монтаж временных конструкций, и вся работа будет завершена не позднее 1 июня. В мэрии уверяют, что все условные проблемы организация фан-зоны были приняты во внимание еще во время прошлого Чемпионата мира по футболу в 2014 году.

Напомним, Екатеринбург примет четыре матча Чемпионата мира по футболу: 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня встретятся команды Франции и Перу, 25 июня пройдет матч между Японией и Сенегалом, 27 июня Мексика поборется со Швецией.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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