Свердловский избирком готовит для 18-летних избирателей «президентские» кружки

Избирательная комиссия Свердловской области подсчитала количество впервые голосующих на выборах президента России избирателей. Всего в регионе около 17 тысяч уральцев, которые достигнут совершеннолетия к 18 марта.

По традиции на участках будут вручать молодым избирателям памятные сувениры. Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в качестве подарка выбрана брендированная кружка с официальным логотипом президентских выборов.

Добавим, что вовлечение молодежи в избирательную кампанию – одна из задач власти по повышению явки на выборах. В вузах проводили беседы со студентами о способах голосования по месту пребывания. Также в области во второй раз запустили проект «Голосовач», который проводит розыгрыш айфонов и гироскутеров за селфи с избирательного участка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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