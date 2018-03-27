«Это и наши дети»: Екатеринбург скорбит по жертвам пожара в Кемерове (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга организовали народный мемориал в память о жуткой трагедии в городе Кемерово. Люди несут свечи, цветы и мягкие игрушки к фонтану «Каменный цветок» на площади Труда. Многие плачут и делятся переживаниями.

Траурный митинг в Екатеринбурге

В 14:00 около мемориала начался траурный митинг, на который собралось не менее 150 человек.

Горожане почтили память погибших минутой молчания. После этого каждый желающий мог выступить с речью.

«Я реву третий день. Не могу свыкнуться с мыслью о том, что погибло столько детей. У меня мама из Кемерова, много друзей из Новокузнецка. Этот сгоревший торговый центр раньше был фабрикой. Не понимаю, как можно было закрыть двери при пожаре, какими черствыми людьми надо быть, чтобы это сделать? Есть только одно обращение к власти – объявите общенациональный траур. Чем наши дети хуже Брежнева и Андропова?» – высказался юрист Андрей Еланцев.

«Я об этом митинге узнала из интернета. По телевизору никакой информации о трагедии нет, так не должно быть. Почему в Кемерове власть не вышла к людям? Надо наказывать не тех вахтеров, кто закрывал двери, а тех, кто брал взятки, кто создал такую систему», – заявила екатеринбурженка Анастасия.

На встречу также пришли общественники и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Многие говорили, что трагедия произошла из-за преступной халатности и безответственности, и требовали наказания виновных. Одна из пожилых горожанок убеждала собравшихся, что надо обучать детей правилам безопасности с раннего возраста: «Чтобы дети знали, как действовать в случае ЧП, если нет помощи».

Организатор акции Евгений Рон пообещал, что мемориал на «Каменном цветке» будет стоять до завтра. 28 марта в Кемерове должны пройти первые похороны погибших в пожаре. Напомним, по последним официальным данным, число жертв торгового центра «Зимняя вишня» составляет 64 человека. По сообщениям СМИ, среди погибших 41 ребенок.

Добавим, что в момент подготовки материала президент Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура из-за трагедии в Кемерове.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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