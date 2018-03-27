Екатеринбуржцы несут цветы к КРК «Уралец» в память о погибших в Кемерово

В Екатеринбурге появился еще один импровизированный мемориал в память о жертвах пожара в Кемерово. Горожане несут цветы к памятнику уральским воинам-спортсменам возле ледового дворца «Уралец». На постаменте лежат тюльпаны и поставлены свечи.

Добавим, что по инициативе екатеринбуржцев сегодня прошел траурный митинг около фонтана «Каменный цветок». На площадку пришли сотни людей, чтобы выразить свои соболезнования и разделить горе родственников погибших.

Траурный митинг в Екатеринбурге

28 марта по всей России объявлен днем национального траура. В Свердловской области и Екатеринбурге отменены все развлекательные мероприятия. На всех государственных учреждениях будет приспущен российский флаг.

По официальным данным, жертвами трагедии в Кемерово стали 64 человека. Как сообщают СМИ, в списке погибших 41 ребенок.

Фото: паблик «Интересное в Екатеринбурге» в соцсети «Вконтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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