The Sun: Япония, Швеция и еще четыре страны не едут на Чемпионат мира

К бойкоту Чемпионата мира по футболу – 2018, объявленному Великобританией, могут присоединиться несколько стран. Об этом пишет сегодня британская The Sun. По информации таблоида, речь идет о шести государствах – Австралии, Дании, Исландии, Польше, Швеции и Японии. Издание, впрочем, не ссылается ни на какие официальные источники.

Тем не менее, если бойкот будет поддержан, Россию не посетят только официальные делегации из этих стран. Об отмене приезда национальных сборных на ЧМ-2018 речи не идет. Болельщикам также не запрещается посещать города РФ.

Напомним, что делегации двух из перечисленных английскими репортерами стран должны посетить Екатеринбург. Так, японцы сыграют против сборной Сенегала в уральской столице 24 июня, а шведы выйдут на поле Екатеринбург-арены против команды из Мексики 27 июня.

Как ранее писал «Новый День», посол Швеции в России Петер Эриксон даже прогнозировал, что на Урал приедет пятитысячная группа поддержки «тре крунур». «Мы ждем как можно больше наших болельщиков, ведь Россия – это безопасная страна», – говорил он.

Бойкот, объявленный Великобританией связан с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его и его дочь Юлию нашли в начале марта в Солсберри отравленными веществом нервно-паралитического действия. В покушении на экс-разведчика власти Великобритании обвинили Россию. После этого королевская семья и чиновники во главе с премьером Терезой Мэй отказались от поездки на ЧМ-2018.

Екатеринбург, служба информации

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