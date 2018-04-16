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Четверг, 19 апреля 2018, 18:46 мск

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FIFA и РЖД запускают бесплатные поезда для журналистов

Бесплатный проезд железнодорожным транспортом во время проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 в России будет не только для болельщиков, но и для журналистов. Об этом рассказали в «Транспортной дирекции – 2018».

Ее гендиректор Кирилл Поляков сообщил, что бронировать билеты можно будет на сайте, начиная с 23 апреля. Будет доступна услуга брони и по телефону – российским представителям СМИ необходимо будет звонить по номеру: 8 (800) 775-20-18, иностранным – по номеру: +7 (495) 741-18-18. Чтобы оставить заявку на путешествие на поезде, необходимо знать номер аккредитации FIFA. Ее можно посмотреть в личном кабинете на медиаканале.

Сколько мест будет доступно для прессы, точно неизвестно. Всего для болельщиков и работников СМИ доступны более 440 тысяч билетов в дополнительные поезда. «Совместно с коллегами из РЖД мы проделали колоссальную работу по обеспечению мобильности представителей СМИ и болельщиков в такой большой стране, как Россия. 728 поездов было добавлено к текущему расписанию, из которых порядка 500 будут делать остановки на 11 станциях по ходу следования, включая остановки в таких городах, как Ростов, Нижний Новгород, Краснодар и других», – объяснил господин Поляков.

Екатеринбург, служба информации

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