На матч Франция-Перу в Екатеринбург приедут три поезда, набитых болельщиками

В Екатеринбурге 21 июня пройдет 21-й матч Чемпионата мира по футболу-2018. В этот день в городе сыграют сборные Франции и Перу. Болельщики обеих национальных команд уже начали стекаться в Екатеринбург, но основной десант высадится на Урале в среду и четверг утром.

Так, специальные поезда для болельщиков, которые выедут из Москвы 20 июня утром, прибывают на станцию «Екатеринбург-пассажирский» 21 числа. Таких составов будет три. Один приезжает на вокзал в 05:59, другой ‒ в 07:52, третий ‒ в 09:27. Во всех из них мест нет уже довольно давно. Поезда придут, забитые под завязку.

Екатеринбург, служба информации

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