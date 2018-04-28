Затаились, загуляли, обмельчали? «Единой России» пришлось продлить срок выдвижения на праймериз

Партия «Единая Россия» решила продлить срок выдвижения участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы 9 сентября до 15 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии, решение было принято по просьбе региональных отделений. Ранее предполагалось, что последним днем подачи документов станет 8 мая.

Напомним, в этом году в стране пройдет 77 избирательных кампаний. В 21 регионе выберут губернаторов, в 16 – депутатов региональных заксобраний, в 12 – депутатов областных центров (самый крупный из них – Екатеринбург), в семи – мэров областных центров, в 16 – муниципальные думы. На сегодняшний день в целом по стране выдвинулись 2127 человек. Интенсивность выдвижения в разных регионах разная. Медленнее всего оно идет в Кемеровской области: стать депутатами там пока хотят только пять человек. Достаточно активно идет выдвижение в Екатеринбурге: на участие в праймериз по выборам в гордуму уже заявились около 50 человек.

Политологи выдвигают несколько версий, почему «медведям» пришлось продлить срок выдвижения. По мнению Алексея Швайгерта, одна из причин – поздний старт кампании. Занятость региональных властей выборами президента привела к тому, что региональные и местные кампании запустились с опозданием, «по тихой грусти», и ими, по сути, никто не занимался. «Кроме того, до инаугурации и сопутствующих кадровых решений все ведут себя очень осторожно, боятся, что называется, «въехать в забор». Поэтому стараются не перебивать повестку и не отсвечивать», – считает Швайгерт.

Его коллега Сергей Мошкин полагает, что все проще: частично виноваты длинные майские праздники, частично – кадровый голод в самой партии. «Надо выставить и список по территориальным группам солидный, и по одномандатным округам выставить сильных кандидатов, а с этим всегда проблемы. К тому же надо не просто набрать нужное количество кандидатов, но и показать высокую конкуренцию», – говорит эксперт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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