Месяц «до»: в Екатеринбурге в последний момент приводят в порядок гостевые маршруты (ФОТО)

В Екатеринбурге всего через месяц пройдет первый матч в рамках Чемпионата мира по футболу – 2018. Первая игра на Центральном стадионе состоится уже 15 июня, однако интуристов, ради которых так стараются местные власти, вряд ли обрадует то, что они могут увидеть даже на гостевых маршрутах, и уж тем более – возле них.

Ни о какой балконной реформе, которой пугали уральцев прошлым летом, пока речи не идет – у многих домов на пути следования клиентских групп ФИФА даже не стали ремонтировать фасады.

Страшный барак, расположенный аккурат напротив арены, где пройдут матчи мирового первенства, пугает даже местных. О каких-то работах там речи не идет. В мэрии ранее объясняли, что долго не могли найти владельца.

Муниципальную и ведомственную недвижимость все-таки ремонтируют, но в самый последний момент – на проспекте Ленина множество зданий обвешаны строительными лесами, сеткой, фасады приводят в порядок на скорую руку. Наводят марафет и в зданиях ГУФСИН по Свердловской области.

Аналогичная ситуация с тротуарами – плитку экстренно перекладывают на Плотинке, на проспекте Ленина, и так далее.

Зато от рекламы, которая делает Екатеринбург похожим на азиатский город, никто избавляться не спешит.

На центральных улицах полно пестрых и кричащих баннеров.

Напомним, что помимо уругвайцев и египтян уральскую столицу в рамках ЧМ-2018 посетят французы, японцы, сенегальцы, мексиканцы, перуанцы и шведы.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Елена Сычева

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