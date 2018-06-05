Фарфоровые футболисты, ящерицы и матрешки: чем удивят иностранных болельщиков сувенирные лавки (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге всего через 10 дней пройдет первый матч Чемпионата мира по футболу – 2018. Совсем скоро в город хлынут тысячи иностранных болельщиков. «Новый День» посмотрел, какие сувениры они смогут увезти с собой на память об уральской столице.

From Ural with Love

Собственно сувенирных лавочек и магазинов в Екатеринбурге не так много – все-таки турпоток в городе конъюнктурный. Тем не менее, и такие есть. Прямо рядом с резиденцией губернатора Свердловской области в старом здании притаился магазинчик «Уральский сувенир». Его входная группа уже сама по себе – достопримечательность, которая запомнится надолго благодаря обшарпанным стенам и кокетливо выглядывающей из окна Хозяйке Медной горы. При этом здание – объект культурного наследия областного значения. Во второй половине XIX века тут была золотосплавная химлаборатория. Почему здание не привели в порядок хотя бы ради ЧМ – загадка.

Сувениры для храбрых гостей ЧМ

Много сувенирки продается в киосках «Роспечати». Помимо лицензированной продукции FIFA с Забивакой тут есть и местный колорит – магниты с видами, тарелочки с видами, шкатулки с видами, а еще – солдатики, брелоки с Кремлем, миниатюрные копии дома Севастьянова и, конечно, ложки и матрешки.

Многих удивила продукция Сысертского фарфорового завода – жительница Екатеринбурга Екатерина Калужникова опубликовала в своем фейсбуке изваяния футболистов, одетых в форму сборной России. Снимки она сделала в фирменном магазине завода на проспекте Ленина.

Фото Екатерины Калужниковой

Во многих магазинах, в том числе обычных продуктовых супермаркетах, можно найти тех же Забивак и, конечно, традиционные магниты на холодильник с ящерицей и россыпями камней.

По-настоящему оригинальные сувениры с Урала можно найти в Ельцин -центре. Там, например, можно купить магниты в форме канализационных люков с логотипом города «ЕКАТ ЕРИН БУРГ».

Екатеринбург, служба информации

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