В Екатеринбурге сформированы окружные избиркомы для выборов в гордуму. Их осталось семь

Екатеринбургский избирком сформировал окружные избирательные комиссии для работы на выборах депутатов городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День», в этом году, в отличие от выборов 2013 года, окружных комиссий будет не 18, а всего семь – по числу административных районов города. Каждая окружная комиссия наделена полномочиями по работе с кандидатами в депутаты от двух или трех избирательных округов. В каждой комиссии будет работать по 9 человек. Это сделано, в том числе, и для экономии бюджетных средств. Границы самих территориальных групп остались прежними.

На вчерашнем заседании утверждены составы комиссий, имена председателей и адреса, где они будут работать:

Верх-Исетский район (избирательные округа № 1, 2, 3) – председатель Максим Федоров, адрес – ул. Московская, 27, к. 415;

Железнодорожный (округа № 4, 5) – председатель – Андрей Антипин, адрес – ул. Мельковская, 7, к. 112;

Кировский (округа № 6, 7, 8) – председатель – Вера Васильева, адрес – ул. Садовая, 18, к. 3;

Ленинский (округа № 9, 10) – председатель – Екатерина Гороль, адрес – ул. 8 марта, 18, к. 6;

Октябрьский (округа № 11, 12) – председатель Наталья Сыропятова, адрес – ул. Луначарского, 217, к. 406;

Орджоникидзевский (округа № 13, 14, 15) – председатель – Татьяна Прохорова, адрес – ул. Бабушкина, 16, к. 112;

Чкаловский (округа № 16, 17, 18) – председатель Анатолий Осинкин, адрес – ул. 8 Марта, 177, к. 130.

Добавим, что на выборах 2013 года председатель окружной комиссии Кировского района Вера Васильева возглавляла избирком округа № 8, а руководитель окркома Октябрьского, Наталья Сыропятова, – избирком округа № 11. Остальные председатели и члены комиссий также имеют опыт работы на выборах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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