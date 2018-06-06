Для участия в выборах депутатов ЕГД малым партиям потребуется от 272 до 5997 подписей

Горизбирком Екатеринбурга утвердил порядок выдвижения кандидатов в депутаты городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, право выдвигать своих кандидатов и партийные списки без сбора подписей избирателей имеют те партии, которые смогли провести своих депутатов в гордуму в 2013 году. Кроме «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», это партии «Яблоко», «Гражданская платформа» и РППС. Добавим, что представители «Яблока» уже заявили, что они, «Парнас», «Зелёный фронт» и бывшие представители «Гражданской платформы» Дмитрий Головин и Константин Киселев пойдут на выборы как единая коалиция.

Что касается других партий, не представленных в действующей ЕГД, то им придется собирать подписи – 0,5 % голосов избирателей по единому округу (или 5997 человек для общегородской части списка), или 0,5% голосов по каждому из одномандатных округов (в зависимости от размера округа, эта цифра колеблется от 272 до 356).

Выдвижение кандидатов начнется на следующий день после публикации решения о назначении выборов, ориентировочно – 20 или 21 июня, и продлится до 18 часов 20 июля. Подписные листы и другие документы, необходимые для регистрации, кандидаты должны представить не позднее 25 июля. Сами выборы, напомним, состоятся 9 сентября.

Екатеринбург, служба информации

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