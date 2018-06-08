Избирком Екатеринбурга определил кандидатов в «городскую» часть конкурсной комиссии по выборам мэра

В Екатеринбурге запущена конкурсная процедура по избранию нового главы города. Сегодня избирательная комиссия представила проект по формированию состава комиссии, которая будет проводить отбор кандидатов в мэры. В нее предложено включить главу избиркома Илью Захарова, врио мэра Виктора Тестова и председателя муниципальной общественной палаты Владимира Разбойникова. Из этого можно сделать вывод, что нынешний врио Тестов претендовать на пост мэра не будет.

Остальных трех членов комиссии должен назначить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель избиркома Илья Захаров, кандидатуры в состав конкурсной комиссии должна утвердить городская дума. Проект будет рассмотрен на заседании комиссии по МСУ 14 июня, а затем на последнем пленарном заседании ЕГД 19 июня. В этот же день планируется официально объявить конкурс на должность мэра Екатеринбурга.

«Сложность в том, что закон не устанавливает никаких критериев к членам конкурсной комиссии. Избирком принял решение не предлагать кандидатами сотрудников администрации Екатеринбурга, чтобы соблюсти объективность. В любом случае, окончательное решение по составу комиссии будет принимать дума», – отметил собеседник агентства.

Согласно документу избиркома, прием заявлений от претендентов на пост главы города будет проходить с 25 июня по 6 июля. Первый этап отбора, то есть проверка документов, состоится 23 июля. Собеседования с кандидатами в мэры начнутся 25 июля с 10 часов утра. Далее комиссия представит наиболее подходящие кандидатуры городской думе.

Илья Захаров подчеркнул, что депутаты будут выбирать мэра уже после выборов 9 сентября 2018 года. Он не исключил, что глава города будет определен уже на первом заседании нового созыва.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.18

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