В Екатеринбурге открылись информационные пункты для иностранных болельщиков

В первый день чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге открылись 15 информационных пунктов, где иностранные болельщики могут получить карту города, путеводитель и спросить любую информацию у волонтеров, владеющих английским языком. Посты располагаются в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на основных пешеходных маршрутах в центре уральской столицы. Непосредственно в дни матчей добавятся еще и временные информационные пункты – на станциях метро и на территории «последней мили», то есть на расстоянии 1,5-2 километра от стадиона.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, информационные пункты пользуются популярностью, причем посещают их не только иностранцы, но и екатеринбуржцы. Волонтеры раздают всем желающим буклет болельщика на пяти языках – русском, английском, испанском, французском и японском. В брошюре есть вся информация о графике работы стадиона и фан-зоны, маршрутах шаттлов, правилах прохода на объекты, телефонах экстренных служб, специально выделенных медицинских учреждениях, инфраструктуре, консульских учреждениях, рекомендации при экстренных случаях и прочие данные.

«Информационные пункты в аэропорту и на железнодорожном вокзале будут работать круглосуточно. Остальные с 10:00 до 20:00. Пункты открыты до 15 июля», – сообщила начальник информационно-туристической службы Екатеринбурга Мария Суетина.

Кроме того, в Екатеринбурге работает мультиязычный колл-центр, его телефон: +7 (343) 304-30-00.

Организаторы советуют горожанам, не владеющими иностранными языками, показывать этот номер заблудившимся туристам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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