Деньги им не вернут, нет такого закона: на Урале жильцы дома-памятника «подарили» фонду капремонта 150 тысяч рублей

В Камышлове местные жители рассказали о странной ситуации ‒ с них собирают деньги на капитальный ремонт 145-летнего дома, который власти исключили из программы. Об этом «Новому Дню» сообщила владелица квартиры в здании Любовь Солдатова.

«Я сама узнала от нашей администрации, у меня есть документы, что нас вычеркнули [из программы капремонта]. Толком ничего не знаем, ‒ призналась собеседница агентства. По ее словам, капремонта в здании не было давно. ‒ При советской власти крышу меняли, трубы, а после перестройки ничего не делали, только косметический ремонт в одном подъезде. Ну, когда подтекало с крыши, убирали. Сейчас сами собираемся трубу менять канализационную, наверно, в июне-июле, а как дальше быть ‒ непонятно. Получается, сносить его нельзя, но и ремонтировать тоже. У нас тут всего 11 квартир, живут все пенсионеры, нас, выходит, обманули ‒ только сейчас дали нам бумаги, что дом под охраной государства, а если ремонт делать, то надо сначала экспертизу проводить, а где мы это все возьмем?»

Интересно, что здание по-прежнему находится в региональной программе капремонта. Об этом свидетельствуют данные с сайта ФКР. Это значит, что деньги какое-то время с жильцов будут снимать ежемесячно. К настоящему моменту жильцы в общей сложности отдали в ФКР чуть больше 150 тысяч рублей. Но эти деньги им не вернут, даже когда здание исключат из программы. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального оператора.

«На момент обращения администрации Камышлова с предложением об исключении этого дома проект актуализированной версии программы был уже на согласовании в министерстве энергетики и ЖКХ и других ведомствах. Это было еще летом 2017 года. Так что теперь дом исключат из программы только во время новой актуализации ‒ это произойдет ближе к осени. Тогда же собственникам перестанут приходить квитанции. Но по Жилищному кодексу РФ у нас нет никаких инструментов и законных оснований, чтобы вывести эти деньги и вернуть собственникам. Потому что в ЖК РФ прописано, что если дом аварийный ‒ то эти деньги идут на снос и расселение, а в других случаях ‒ под большим вопросом», ‒ рассказала агентству пресс-секретарь фонда Евгения Гирш.

Отметим, что здание, хоть и числится ветхим, сносить не будут ‒ дело в том, что оно было построено в 1873 году. Как отмечает «Новый День», дом ‒ образец дореволюционной купеческой застройки. Он признан памятником истории, культуры и архитектуры. Подобные обветшавшие дома, которые нельзя сносить из-за их статуса, но и невозможно ремонтировать только за счет средств жильцов, массово вычеркивали из программы еще три года назад, в первый год работы ФКР. Как тогда писало наше агентство, им нужна более сложная и дорогая проектно-сметная документация, более качественные материалы и подрядчики с более высокой квалификацией. Поэтому власти решили, что нельзя перекладывать все затраты только на плечи жильцов. Однако, по всей видимости, источник финансирования так и не был найден. Например, в Екатеринбурге многие памятники по-прежнему не начали ремонтировать. Аналогичная ситуация и в других городах региона, включая Ирбит и Камышлов, где много образцов дореволюционной застройки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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