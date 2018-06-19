Это победа! Екатеринбуржцы пришли поболеть за Россию в фан-зону и не прогадали

Жители Екатеринбурга пришли поболеть за сборную России в фан-зону в ЦПКиО, несмотря на то, что матч между нашей командой и египтянами начался только в 23:00, а завтра – рабочий день.

К этому часу людей в парке Маяковского было очень много, а на входе в фан-зону снова были большие очереди.

Но люди не разворачивались, а терпеливо ждали.

Желающих поболеть за подопечных Станислава Черчесова было так много, что в какой-то момент пришлось закрыть вход.

Этим пришлось заниматься бойцам ОМОНа, передает корреспондент «Нового Дня».

Причем люди снаружи было не меньше, чем внутри периметра.

Сторицей были вознаграждены болельщики сборной России, собравшиеся в эту ночь в ЦПКиО.

Команда забросила в ворота соперника три мяча, а наш капитан и голкипер Игорь Акинфеев пропустил от египтян только один.

Итоговый счет – 3:1, и это гарантирует россиянам выход в плей-офф домашнего Чемпионата мира по футболу-2018.

Фан-зона в екатеринбургском ЦПКиО гудит, несмотря на то, что уже должна была закрыться – отовсюду слышны крики, звуки автомобильных гудков и дудок, музыка и смех.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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