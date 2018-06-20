Смотреть футбол в фан-зону пришли 50 тысяч человек

Накануне вечером смотреть матч Россия – Египет в фан-зону пришли 50 тысяч человек. Об этом сообщил в своем фейсбуке директор ЦПКиО Роман Шадрин.

Ранее власти заявляли, что площадка рассчитана на 17 тысяч человек. Как уже писал «Новый День», вчера ночью доступ в фан-зону был закрыт, поскольку желающих попасть внутрь было слишком много.

«От лица организаторов хотелось бы принести извинения всем, кто не смог пройти на Фестиваль болельщиков.... любовь к футболу и нашей сборной привысила лимит площадки и мы были вынуждены ограничить вход. Безопасность привыше всего, поэтому надеемся на понимание и просим приходить заранее. Для зрителей до начала матча организована развлекательная программа и скучать в ожидании футбола здесь не придется», – написала в своем фейсбуке председатель городского комитета по организации общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева (орфография и пунктуация авторские).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.06.18

20 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Это победа! Екатеринбуржцы пришли поболеть за Россию в фан-зону и не прогадали. / Обслуживание власти, а не свобода самовыражения: что не так со стрит-артом в Екатеринбурге. Авторская колонка Катерины Норсеевой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»