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Среда, 20 июня 2018, 10:05 мск

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Смотреть футбол в фан-зону пришли 50 тысяч человек

Накануне вечером смотреть матч Россия – Египет в фан-зону пришли 50 тысяч человек. Об этом сообщил в своем фейсбуке директор ЦПКиО Роман Шадрин.

Ранее власти заявляли, что площадка рассчитана на 17 тысяч человек. Как уже писал «Новый День», вчера ночью доступ в фан-зону был закрыт, поскольку желающих попасть внутрь было слишком много.

«От лица организаторов хотелось бы принести извинения всем, кто не смог пройти на Фестиваль болельщиков.... любовь к футболу и нашей сборной привысила лимит площадки и мы были вынуждены ограничить вход. Безопасность привыше всего, поэтому надеемся на понимание и просим приходить заранее. Для зрителей до начала матча организована развлекательная программа и скучать в ожидании футбола здесь не придется», – написала в своем фейсбуке председатель городского комитета по организации общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева (орфография и пунктуация авторские).

Екатеринбург, служба информации

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