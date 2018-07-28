Нет пенсионной реформе и расстрел за увольнение: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги последней июльской недели. Самые горячие темы были связаны с пенсионной реформой – власть продолжила сыпать одиозными предложениями, а люди вышли на митинги. На этой же неделе в Екатеринбурге начался Венский фестиваль. А в ЦПКиО рухнула карусель, на которой находились дети. Читайте о главном, что случилось за неделю в традиционном обзоре.

Тема недели: митинги против пенсионной реформы

Митинг против пенсионной реформы

В Екатеринбурге сегодня прошел митинг против пенсионной реформы. Выразить протест собралось несколько тысяч человек. Акцию поддержали и в других городах области – где-то собрались пара десятков людей, а где-то власти разрешили только пикет, да и тот в 7 утра.

Заявление недели: расстрел за увольнение

Министерство труда предложило ввести уголовную ответственность для работодателей, которые увольняют людей предпенсионного возраста. Затею не поняли даже некоторые члены партии «Единая Россия». Что уж говорить о бизнесе. "Зачем уголовное дело? Мера слишком мягкая, давайте сразу расстрел", – прокомментировал Анатолий Павлов, директор пекарни «На Вишневой». Мнения профсоюза, депутатов и бизнес-омбудсмена – в нашем материале.

ЧП недели: В ЦПКиО рухнул аттракцион

В парке имени Маяковского рухнула карусель, на которой катались маленькие дети. Чудом малыши не пострадали. «Ничего не произошло. Не делайте из меня преступника», – прокомментировал директор парка Роман Шадрин. Как выяснилось, владелец аттракциона – именно парк, и конструкции проверяли несколько месяцев назад. Какое наказание ждет директора и ждет ли вообще – пока не ясно, идет проверка. Следователи ищут очевидцев происшествия и пострадавших.

Видео недели: супер-«дирижер» для фанатов

Поющий сектор ФК «Урал» репетирует

Футбольный клуб «Урал» в новом сезоне РПЛ представит «Поющий сектор» на Центральном стадионе. Полсотни болельщиков екатеринбургской команды объединились в хор, чтобы задавать атмосферу на домашних матчах. В среду вместе с профессиональным педагогом по вокалу Светланой Жилинской болельщики разучили песню на мотив знаменитого хита группы «Чайф» «Аргентина – Ямайка 5:0». Зажигательный мастер-класс от преподавателя вокала смотрите на видео.

Фото недели: фестиваль и шампанское для сити-менеджера

В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль. По традиции, его открыли живым концертом – на площадке около УрФУ выступил струнный оркестр Oberton String Octet. Зрителей было много, кому не хватило стульев – сидели на газонах, памятниках. А вип-персоны наслаждались музыкой и напитками.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.18

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