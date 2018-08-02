Кандидата-пенсионерку не пустили на выборы – она не указала место работы (СКРИН)

Из предвыборной борьбы в Екатеринбурге выбывает еще один кандидат – беспартийная 56-летняя пенсионерка Татьяна Знак. Избирком не засчитал ей ни одну из 335 собранных подписей избирателей.

Как сообщила в соцсети сама Татьяна Знак, причиной стало то, что она убрала из типового бланка подписного листа слово «работающего», так как является пенсионеркой. Четыре дня назад она написала в соцсети: «Сегодня окружная избирательная комиссия заявила мне, что ВСЕ подписные листы будут признаны не действительными, так как я осмелилась убрать слово «работающего» из бланка этого самого подписного листа. Я успела выйти на пенсию (это уже успех в нашей стране! ) и в заявлении указала – ПЕНСИОНЕР!». Вчера вечером Татьяна написала – «Свершилось!», и выложила скан протокола окружной избирательной комиссии, где указано, что ей действительно не засчитали ни одной подписи.

Адвокат Иван Кадочников считает, что комиссия поступила в полном соответствии с законом. «Получается, что она самовольно изменила форму подписного листа, утвержденную федеральным законом. Комиссия поступила правильно. Менять федеральный закон из-за одной пенсионерки никто не будет», – заявил он.

Екатеринбург, служба информации

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