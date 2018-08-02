Избирком сообщит в полицию о возможных фактах подкупа избирателей

Избирком Екатеринбурга потребует от компетентных органов провести проверку информации о возможном подкупе избирателей дешевыми продуктами. Если она подтвердится, виновным кандидатам грозит снятие с выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято сегодня на заседании горизбиркома. Его председатель Илья Захаров рассказал членам комиссии, что ему поступило обращение от жительницы города Елены Николаевой. Женщина написала, что вчера на улице два молодых человека, по виду – несовершеннолетних, предлагали ей и другим прохожим карту кооператива «Забота», по которой можно приобрести сахар по низкой цене – 25 рублей за 1 кг. Взамен они записывали у согласившихся все паспортные данные – ФИО, адрес, номер паспорта. На вопрос, для чего они делают и на кого работают, молодые люди не ответили, но женщина предположила, что речь идет о подкупе избирателей.

Напомним, такие же случаи были зафиксированы в Екатеринбурге в период проведения праймериз «Единой России». Илья Захаров напомнил коллегам, что избирком не обладает полномочиями на проведение оперативно-розыскной деятельности, но предложил переправить письмо горожанки вместе с соответствующими пояснениями избиркома в городскую прокуратуру, УМВД по Екатеринбургу и Роспотребнадзор. Остальные члены комиссии предложение поддержали. Они также напомнили, что недавно подобное обращение в прокуратуру направила и городская общественная палата, но еще не получила результатов. Это может быть связано с тем, что для полиции установлены разные сроки ответа на обращение ОП и избиркома. Для избиркома они значительно короче – ответ УМВД должно дать в течение пяти дней.

После заседания Илья Захаров заявил корреспонденту «Нового Дня», что если будет доказана связь кандидата или кандидатов с деятельностью «Заботы», то их регистрация будет отменена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.18

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