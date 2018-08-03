Последний день регистрации кандидатов на выборах в ЕГД: под вопросом судьба еще 14 человек

В Екатеринбурге завершается регистрация кандидатов в городскую думу. Сегодня в окружных избирательных комиссиях пройдут последние заседания. В трех районах города уже рассмотрены документы всех заявившихся кандидатов, а в четырех – отстают.

Судя по данным, опубликованным на сайте горизбиркома, на сегодняшнее утро уже полностью закончилась регистрация в Верх-Исетском районе (округа № 1-3), Октябрьском районе (округа № 11-12) и Орджоникидзевском (округа № 13-15). В первом случае зарегистрированы 18 кандидатов, отказ получили 7, среди которых – действующий депутат Дмитрий Головин, во втором -12 зарегистрированных кандидатов и три отказника, в том числе – житель ямальского города Ноябрьска Станислав Пустозеров, однофамилец кандидата от «Единой России» Павла Пустозерова. На Уралмаше зарегистрирован 21 кандидат, отказ получил один – директор РЦ «Эридан» Евгений Старокожев.

Наибольшее число кандидатов, по которым еще не вынесено решение – в Чкаловском районе (7 человек). Среди них – основатель Партии сухого закона Валерий Мелехин (самовыдвиженец) и действующий депутат Александр Смолин, который в этом созыве представлял СР, а теперь пошел на выборы самовыдвиженцем. Зарегистрированы в этом районе (округа № 16-18) 18 человек, но потом статус выдвинутого кандидата утратил один из них – Михаил Комлев («Яблоко»).

По пяти кандидатам не решен вопрос в Железнодорожном районе. Из них четыре – в округе № 5 (Сортировка), где выдвинулось больше всего кандидатов – 12. Например, пока нет решения по Александру Альшевских, сыну депутата Госдумы.

В Кировском районе (округа № 6-8) зарегистрированы 16 кандидатов, отказ получили четверо, среди которых – действующий депутат Михаил Гаранин. Пока не опубликовано решение по «парнасовцу» Максиму Верникову, но ранее сообщалось, что при первой проверке подписей комиссия выявила большой процент брака.

В Ленинском районе (округа № 9-10) зарегистрировано 12 кандидатов, «отказников» нет вовсе, но пока не опубликовано решение по «уральской пельмешке» Юлии Михалковой.

Всего по состоянию на вечер 2 августа было зарегистрировано 108 кандидатов, отказано в регистрации – 22, под вопросом – судьба 14. Регистрация должна завершиться сегодня, но итоговые протоколы появятся, скорее всего, только завтра утром.

Екатеринбург, служба информации

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