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Понедельник, 6 августа 2018, 11:48 мск

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В комиссиях по отбору кандидатов в мэры появилось новое лицо

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил свою половину членов конкурсных комиссий по отбору кандидатов на посты глав Верхней Пышмы и Ивделя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав обеих комиссий впервые включен замруководителя администрации губернатора – директор департамента кадровой политики и контроля Ильхам Ширалиев, которого источники считают лицом, близким к вице-губернатору Азату Салихову. Сам Азат Салихов, напомним, был включен губернатором в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы областного центра.

По мнению ряда экспертов, это может свидетельствовать об ослаблении аппаратных позиций первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Ранее «губернаторская» часть конкурсных комиссий практически всегда была одинаковой: в нее входили управляющий соответствующим управленческим округом, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков, директор департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова, иногда – первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Первый тур конкурса в Верхней Пышме состоится 27 августа, в Ивделе – 20 августа. Конкурсы объявлены в связи с тем, что срок полномочий действующих глав подходит к концу.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Ивдель, служба информации

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