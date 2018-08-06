В комиссиях по отбору кандидатов в мэры появилось новое лицо

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил свою половину членов конкурсных комиссий по отбору кандидатов на посты глав Верхней Пышмы и Ивделя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав обеих комиссий впервые включен замруководителя администрации губернатора – директор департамента кадровой политики и контроля Ильхам Ширалиев, которого источники считают лицом, близким к вице-губернатору Азату Салихову. Сам Азат Салихов, напомним, был включен губернатором в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы областного центра.

По мнению ряда экспертов, это может свидетельствовать об ослаблении аппаратных позиций первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Ранее «губернаторская» часть конкурсных комиссий практически всегда была одинаковой: в нее входили управляющий соответствующим управленческим округом, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков, директор департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова, иногда – первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Первый тур конкурса в Верхней Пышме состоится 27 августа, в Ивделе – 20 августа. Конкурсы объявлены в связи с тем, что срок полномочий действующих глав подходит к концу.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Ивдель, служба информации

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Ивдель. Другие новости 06.08.18

Эксперимент уральских ученых по уничтожению борщевика застопорился – не нашлось инвестора. / В суде раскрыли истинного автора «иска с того света» к жене убитого бизнесмена. / 6 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»