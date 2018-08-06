В борьбу с Тунгусовым «включили» Алексея Навального (СКРИН)

В Екатеринбурге накаляется предвыборная борьба. Против «серого кардинала» Владимира Тунгусова якобы выступил известный оппозиционер Алексей Навальный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в соцсетях появился видеоролик, якобы записанный Алексеем Навальным, но сам лидер оппозиции появляется там только в самом начале и в самом конце. Между этими кадрами вмонтирована «страшилка» про непотопляемого и ужасного Владимира Георгиевича, который якобы уже более 20 лет единолично правит городом. Екатеринбургские журналисты и политологи, посмотревшие ролик, не уверены, что это действительно работа Навального.

Кадр из ролика «Тунгусов»

По мнению политолога Анатолия Гагарина, обсуждать ролик будут долго, вне зависимости от того, кто его изготовил. «Одни говорят, что это сделал Навальный, другие – что нет. Мне сложно судить, так как я не очень глубоко знаком с его творчеством. Подождем, будет ли реакция от самого Навального, хотя что-то подтверждать ему незачем, дело уже сделано. Видимо, была задача привлечь внимание общественности, внимание привлекли, обсуждать этот ролик будут», – считает эксперт.

Один из популярных телеграм-каналов назвал ролик «смешным». «Кто-то сделал видео про Тунгусова и пытается выдать его за расследование Навального. Взяли кусочек видео Навального, а потом сделали кустарный фильм про Тунгусова. Даже голос Навального постарались подделать. И в конце снова вставили кусочек настоящего Навального. Залили в Facebook и заказали рекламу. Выглядит очень смешно. Кто сделал? Первая версия – сам Тунгусов. Надеется воспользоваться принципом «Про кого рассказывает Навальный – того не увольняют», – считает автор канала.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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