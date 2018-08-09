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Четверг, 9 августа 2018, 14:01 мск

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ЛДПР, СР и ЕР поднялись, КПРФ – опустилась: результаты жеребьевки к выборам в гордуму

В Екатеринбурге подведены итоги жеребьевки по расположению наименований партий в бюллетенях по выборам депутатов ЕГД по единому избирательному округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, порядок партий в бюллетене будет следующим: 1 – ЛДПР, 2 – «Единая Россия», 3 – РППС, 4 – «Гражданская платформа», 5 – «Справедливая Россия», 6 – КПРФ, 7 – «Яблоко».

По распространенному среди политтехнологов мнению, чем выше находится партия в бюллетене, тем выше шансы, что за нее проголосует избиратель, не имеющий определенных личных предпочтений. Впрочем, на предыдущих выборах екатеринбургской думы в 2013 году, где участвовали 23 партии, это правило не сработало. Тогда первое место по партийным спискам по итогам голосования заняла стоявшая в списке третьей «Единая Россия» (28,11%), второе – «Справедливая Россия» (17,78% голосов, номер 19 в списке), третье – «Гражданская платформа» (13,42%, № 16), четвертое – Партия пенсионеров (9,41%, № 14), пятое – КПРФ (8,60%, № 4). Также в думу прошли ЛДПР и «Яблоко». Остальные 16 партий, участвовавшие в выборах, не преодолели даже двухпроцентный барьер, в т.ч. стоявшая первой в списке партия «Союз горожан».

Екатеринбург, служба информации

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