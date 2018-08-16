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Четверг, 16 августа 2018, 12:56 мск

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Эсеры не будут регистрировать собственную группу по пенсионному референдуму

Свердловское отделение «Справедливой России» не будет пытаться зарегистрировать собственную региональную подгруппу по проведению референдума против пенсионной реформы.

Как пояснил «Новому Дню» депутат Госдумы Дмитрий Ионин, теперь, когда в регионе уже есть одна зарегистрированная подгруппа, в этом нет практического смысла. «Инициативная группа уже зарегистрирована. Если она будет вести реальную работу – мы готовы подключиться и оказать всю возможную помощь. Формулировка их вопроса не несет ущерба для льготных категорий пенсионеров, в отличие от предложенной членами компартии, и нас устраивает. Проблема в том, что они пока себя никак не проявили, и есть опасность слива референдума с их стороны», – заявил Ионин.

Напомним, первая группа из 117 граждан – физических лиц была зарегистрирована в понедельник, 13 августа. Она предложила следующий вариант вопроса: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?», что совпадает с предварительной формулировкой эсеров. Инициатором создания этой подгруппы официально является 21-летний студент УрГАУ Лев Пальцев, участник волонтерского движения и различных молодежных форумов.

Оргсобрание также провели коммунисты, но есть риск, что им откажут в регистрации, поскольку одна инициативная группа уже есть. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев уже назвал первую группу «фейковой» и заявил, что КПРФ будет добиваться отмены ее регистрации.

Екатеринбург, служба информации

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