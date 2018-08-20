Кандидаты в гордуму вложили в кампанию миллионы рублей из личного кошелька

Избирательная комиссия опубликовала обновленные данные о состоянии избирательных счетов кандидатов в городскую думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», примерно у 20 кандидатов по одномандатным округам на счет поступил 1 млн рублей или больше. Больше всего поступлений – 1,5 млн рублей – у кандидата от ЕР Дмитрия Сергина. Его спонсором указано ООО «Техсервис Кран». На втором месте – кандидат от СР Андрей Станкевич, положивший на счет 1 млн 335 тысяч собственноручно заработанных рублей. Вообще кандидатов, вложивших в кампанию крупную сумму собственных средств, не так много, но все же они есть, преимущественно среди единороссов. Ира Овчинникова вложила 300 тысяч своих денег, Владимир Крицкий – 500 тысяч, Елена Дерягина – 300 тысяч, Елена Бондаренко – 1 млн, Анатолий Шарапов – 460 тысяч. Либерал-демократ Григорий Вихарев готов потратить 515 тысяч, самовыдвиженец Дмитрий Естехин – 701 тысячу, самовыдвиженец Владимир Нагибин – 450 тысяч.

Сразу нескольких кандидатов поддержало ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (ООО «Кортрос»). Компания пожертвовала 800 тысяч рублей Ире Овчинниковой, столько же – Дмитрию Корепанову, столько же – Николаю Смирнягину. Саморегулируемая организация «Ассоциация строителей Урала» вложила 100 тысяч рублей в бывшего вице-мэра по строительству Владимира Крицкого. ЗАО «Таганский ряд» не пожалело 800 тысяч рублей для единоросса Александра Мяконьких. В Александра Найданова вложилась «Орджоникидзевская УЖК» – 400 тысяч рублей. Самовыдвиженца Александра Смолина проспонсировали на 500 тысяч рублей диетическая столовая № 44 и на 800 тысяч – УК «Диалог». Единороссу Олегу Кагилеву 800 тысяч пожертвовало ООО «Синергия» и 500 – компания «Гранит».

Практически никому из кандидатов не помогла рублем выдвинувшая их партия. Исключением стал Михаил Вечкензин. Кандидату, который в уходящем созыве представлял ЛДПР, теперь выделила на выборы 860 тысяч рублей «Справедливая Россия».

Добавим, что у большинства кандидатов от оппозиции на счетах по нулям или по 1-2 тысяче рублей. Например, такой суммой располагает Елена Парий, просившая в фейсбуке деньги у граждан на проведение кампании, 10 тысяч имеется у кандидата от эсеров Александра Колесникова, у кандидата от КПРФ Виктора Сомикова – 700 тысяч рублей, выделенных ООО «Авто-М».

На счетах избирательных объединений собрано уже более 20 млн рублей. Причем больше всех – у «Справедливой России»: 6,2 млн рублей. В качестве источника поступлений указано «собственные средства партии». На счет ЕР поступило 5,4 млн рублей, главным образом – тоже собственные средства партии. 150 тысяч рублей единороссам подкинуло ООО «Кортрос». На счет ЛДПР поступило 2,8 млн рублей, КПРФ – 2,5 млн, «Яблоко» – 1,8 млн (все три партии вложили «собственные средства»). Партия пенсионеров собрала 1,7 млн рублей, ее благодетели – ООО «Союз» и «Сигма».

Екатеринбург, служба информации

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