«Есть ли у него туз в рукаве?»: эксперты обсуждают внезапный уход Тунгусова в отпуск

Политическая ситуация в Екатеринбурге за неполных три недели до выборов еще больше накалилась. За последние дни произошло несколько событий, которые косвенно можно трактовать как ослабление позиций первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Однако, по мнению политологов, игра еще далеко не окончена.

Как сообщает телеграм-канал «ДИП губернатора», с 27 августа Тунгусов уйдет уже в третий в этом году отпуск, из которого не выйдет до конца предвыборной кампании. Кроме того, как уже сообщал «Новый День», вчера президиум РППС признал нелигитимным избрание лидера регионального отделения партии Евгения Зяблицева, который, по данным агентства, является политиком, близким к первому вице-губернатору. Теперь судьба всего списка «пенсионеров» под угрозой снятия. А на прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев встретился с кандидатами в гордуму от «Единой России» – и снова без своего первого заместителя. Которому по должности положено отвечать за внутреннюю политику.

По мнению политтехнолога Михаила Корабельникова, все эти события в совокупности производят впечатление того, что идет своего рода выдавливание Владимира Георгиевича из системы власти. «Но должен сказать, что заменить таких людей, как он, очень сложно. Это уникальный актор. В отличие от остальных политиков, он вырос вместе с большинством екатеринбургских бизнесменов. В постсоветские годы развития Екатеринбурга, по мере того, как росли крупные местные бизнесы, рос и его аппаратный вес. Он поднимался вместе с ними, в этом его уникальность», – считает эксперт, но добавляет: «При этом надо понимать, что к сегодняшнему дню ситуация в целом очень сильно изменилась».

«Чем ближе день выборов, тем интереснее сериал», – отмечает политолог Александр Пирогов. «Сейчас непонятна судьба Партии пенсионеров, судьба некоторых кандидатов-самовыдвиженцев. В обоих лагерях возможны серьезные потери, и итоговый результат голосования может удивить. Что касается отпуска Тунгусова, то надо понимать контекст, в котором это происходит. Очевидно, что это связано с выборами, и что накал страстей повышается. Чем все кончится – предсказывать не берусь. Но, конечно, жители Екатеринбурга ждут, что Владимир Георгиевич вытащит какой-нибудь туз из рукава. Сейчас уже видно, что городская команда может потерять контроль над городской думой. Вероятно, в городе будут какие-то тектонические сдвиги, но в каком направлении – неизвестно. Могут быть позитивные сценарии, негативные, а может сохраниться статус-кво. В любом случае надо понимать, что Тунгусов – один из самых опытных бойцов системы, и его рано считать «хромой уткой» и сбрасывать со счетов».

Екатеринбург, служба информации

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