Народовластие и пенсионные требования – чем хвастают партии на информационных плакатах (СКРИН)

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила форму и содержание информационных плакатов для выборов депутатов в ЕГД по единому избирательному округу (партийным спискам).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на плакате содержится информация о региональных отделениях всех семи партий, которые принимают участие в выборах, основные тезисы их предвыборных программ, а также фамилии кандидатов. Первые тройки совпадают в плакатах по всем 18 территориям, а далее идут различия – в каждой из них указана соответствующая тергруппа.

Добавим, что объем сведений, которые каждая партия сообщила о себе, немного отличается от других. Например, только «эсеры» указали численность свердловского регионального отделения – 2 180 человек. ЛДПР, в отличие от остальных, не стала называть имя руководителя регионального отделения. «Гражданская платформа» похвасталась тем, что из ее рядов вышел бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Из информации о КПРФ можно узнать, что у партии есть девиз – «Россия, народовластие, труд, социализм!». «Яблоко» выставило самое большое число предвыборных требований – от недопущения повышения пенсионного возраста до ликвидации грязи в городе и строительства второй ветки в метро. Единороссы пообещали «сохранение и развитие человеческого потенциала». Партия пенсионеров сделала акцент на защиту прав граждан в вопросах изменения пенсионного законодательства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

В Березовском начался суд над подростками, забившими инвалида, – им выбирают меру пресечения. / Администрация Екатеринбурга снова ищет подрядчика на ремонт улицы Степана Разина. / «Трамватика и шокер не для нас. Менталитет не тот»: интервью с главврачом скорой Екатеринбурга Игорем Пушкаревым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»