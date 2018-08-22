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Среда, 22 августа 2018, 09:21 мск

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Народовластие и пенсионные требования – чем хвастают партии на информационных плакатах (СКРИН)

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила форму и содержание информационных плакатов для выборов депутатов в ЕГД по единому избирательному округу (партийным спискам).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на плакате содержится информация о региональных отделениях всех семи партий, которые принимают участие в выборах, основные тезисы их предвыборных программ, а также фамилии кандидатов. Первые тройки совпадают в плакатах по всем 18 территориям, а далее идут различия – в каждой из них указана соответствующая тергруппа.

Добавим, что объем сведений, которые каждая партия сообщила о себе, немного отличается от других. Например, только «эсеры» указали численность свердловского регионального отделения – 2 180 человек. ЛДПР, в отличие от остальных, не стала называть имя руководителя регионального отделения. «Гражданская платформа» похвасталась тем, что из ее рядов вышел бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Из информации о КПРФ можно узнать, что у партии есть девиз – «Россия, народовластие, труд, социализм!». «Яблоко» выставило самое большое число предвыборных требований – от недопущения повышения пенсионного возраста до ликвидации грязи в городе и строительства второй ветки в метро. Единороссы пообещали «сохранение и развитие человеческого потенциала». Партия пенсионеров сделала акцент на защиту прав граждан в вопросах изменения пенсионного законодательства.

Екатеринбург, служба информации

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