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Среда, 22 августа 2018, 15:51 мск

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В избиркоме Екатеринбурге начнет работу горячая линия

С завтрашнего дня в Екатеринбурге начинает работать горячая линия по вопросам, связанным с выборами депутатов Екатеринбургской городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизибркоме, задать вопросы избиратели могут по телефону: +7 (343) 371-64-34 в будние дни – с 10 до 19 часов, в выходные – с 10 до 14 часов, 8 сентября – с 10 до 19 часов.

В день голосования, 9 сентября, горячая линия будет функционировать в режиме ситуационного центра, начиная с 7 утра вплоть до 19 часов 10 сентября.

В случае поступления сообщений о нарушениях такие обращения будут незамедлительно направляться в уполномоченные органы.

Екатеринбург, служба информации

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