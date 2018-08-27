Неизвестные надругались над штабом кандидата в думу от СР (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел очередной инцидент с участием кандидата в городскую думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз пострадал кандидат по избирательному округу № 8 от «Справедливой России» Владимир Соловаров. Сегодня ночью неизвестные злоумышленники разукрасили черной краской входную группу общественной приемной кандидата на улице Уральской, 57/1. Также вандалы изрезали его рекламный баннер.

В штабе предполагают, что за атакой может стоять кто-то из соперников кандидата. Напомним, всего в этом округе выдвинулись четыре кандидата: Николай Баталов, ЕР, 1958 г. р., директор МАУ СК «Урал»; Григорий Вихарев, ЛДПР, 1990 г. р., исполнительный директор ООО «Финансы и право», депутат ЕГД; Никита Кутейников, КПРФ, 1993 г. р., юрисконсульт СРО КПРФ; Владимир Соловаров, СР, 1960 г. р., председатель правления ТСЖ «Исеть».

Добавим, что на прошлой неделе произошло нападение на другого кандидата по этому округу – Никиту Кутейникова. Как сообщил в фейсбуке сам Кутейников, его куб испортили «двое неизвестных в масках». Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев добавил, что хулиганы были вооружены ножами и порезали агитацию.

Екатеринбург, служба информации

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