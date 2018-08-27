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Понедельник, 27 августа 2018, 16:29 мск

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КПРФ и СР пропустили радиодебаты с «соколами Жириновского»

Сегодня в эфире радиостанции «Студия Город» состоялся первый раунд предвыборных дебатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на дебаты пришел только один участник – кандидат от ЛДПР Антон Безденежных. Представители КПРФ в студию не явились, поэтому все время в эфире досталось либерал-демократу. Безденежных рассказал о важной задаче для будущего созыва гордумы – праздновании 300-летнего юбилея Екатеринбурга, высказал пожелания о достройке метро и проведении в Екатеринбурге «Экспо».

Во второй половине дебатов должны были встретиться ЛДПР и СР, но эсеры прислали на радио официальное уведомление о том, что отказываются от дебатов. Добавим, что в пятницу, 24 августа, не дебаты не пришел вообще никто, кроме ведущего.

Екатеринбург, служба информации

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