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Среда, 29 августа 2018, 15:39 мск

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Единороссы пожаловались в избирком на коммунистов за «кражу» их лиц

Свердловское отделение партии «Единая Россия» пожаловалось в избирком Екатеринбурга на соперников по выборам депутатов гордумы из КПРФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, в агитационной газете КПРФ «Свердловская правда» были обнаружены явные нарушения избирательного законодательства: на первой полосе размещены изображения членов партии «Единая Россия».

Свердловское отделение партии «Единая Россия» просит избирком признать незаконным указанный агитационный материал, так как в нем допускается изображение только того физического лица, которое выдвинуто данным избирательным объединением.

Напомним, в печатных материалах КПРФ регулярно критикуются депутаты Госдумы от ЕР, которые проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста. Упомянули их коммунисты и в свежем номере. Правда, лица депутатов от ЕР размыты, но зато их фамилии подписаны. Кроме того, на 2 сентября члены КПРФ наметили шествие с портретами парламентариев, голосовавших за повышение пенсионного возраста.

Екатеринбург, служба информации

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