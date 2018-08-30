Юлия Михалкова отомщена: ее обидчика тоже сняли с выборов в гордуму

В избирательном округе № 9 выбыл из борьбы еще один кандидат в депутаты Екатеринбургской городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Ленинском райсуде, вчера кандидат от СР Виталий Чачин добился отмены регистрации кандидата от РППС Рустэма Казыханова – того самого, который ранее через тот же Ленинский суд снял с выборов актрису шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову. Решение пока не вступило в законную силу.

Добавим, что, по данным РИА «Новый День», в последние дни во многие районные суды поступают иски от кандидатов-одномандатников, преимущественно от СР, о снятии с выборов их соперников-«пенсионеров». Например, завтра в Чкаловском суде пройдут три таких процесса подряд. Ранее суд отменил регистрацию всего списка Партии пенсионеров по единому избирательному округу. Три «пенсионера»-одномандатника – в округах № 4, 6 и 7 – сошли с дистанции «по собственному желанию».

Екатеринбург, служба информации

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