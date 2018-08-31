Горизбирком поручил УИКам вычеркнуть из бюллетеней Партию пенсионеров

Городской избирком на сегодняшнем заседании постановил поручить участковым комиссиям начать вычёркивать из бюллетеней по выборам екатеринбургской гордумы Партию пенсионеров.

Как пояснил председатель комиссии Илья Захаров, поручение УИКам надо дать как можно скорее, чтобы на местах успели обработать все бюллетени.

Напомним, сегодня областной суд оставил в силе решение районного суда об отмене регистрации всего списка кандидатов Партии пенсионеров по единому округу. Кроме того, он отклонил апелляцию кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина. Его фамилию также вычеркнут из бюллетеней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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