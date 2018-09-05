В Екатеринбурге в день выборов откроется центр общественного наблюдения

В единый день голосования 9 сентября в мультимедийном парке «Россия – моя история» откроется Центр общественного наблюдения. В нем будет организована прямая видеотрансляция с избирательных участков.

Как сообщили в пресс-службе областного избиркома, в центре будут работать 42 наблюдателя, 14 электоральных юристов и пять членов региональной комиссии с правом решающего голоса. Также сформированы восемь мобильных групп, готовых к выезду по любым возможным жалобам. Обращения по поводу выборов принимаются на многоканальную «горячую линию», ее номер 8-800-550-96-00. Телефон работает со вчерашнего дня.

В избиркоме отмечают, что центр общественного наблюдения успешно зарекомендовал себя во время двух крупнейших кампаний – выборов губернатора Свердловской области (10 сентября 2017 года) и президента России (18 марта 2018 года). В воскресенье ЦОН будет отслеживать ход голосования не только в Екатеринбурге, но и остальных 15 муниципалитетах Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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