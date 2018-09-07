Цуканов в воскресенье лично примет участие сразу в двух выборных процессах

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов в единый день голосования 9 сентября примет личное участие сразу в двух выборных процессах.

Утром в воскресенье он появится на избирательном участке в школе № 102 в Екатеринбурге. В качестве избирателя Цуканов проголосует за кандидатов в гордуму уральской столицы. Затем, после брифинга для местной прессы, полпред улетит на Ямал. Там, напомним, по поручению президента РФ Цуканов примет участие в процедуре избрания главы округа законодательным собранием и церемонии инаугурации нового губернатора ЯНАО.

Отметим, заксобрание ЯНАО выберет одного из трёх предложенных Владимиром Путиным кандидатов. Среди них ранее назначенный президентом временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Артюхов, представитель ЛДПР, депутат окружной думы Александр Голубенко и выдвинутый коммунистами руководитель дирекции транспорта Виталий Лагутин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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