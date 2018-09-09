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Воскресенье, 9 сентября 2018, 09:59 мск

Новости Екатеринбург

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Утром на выборы пришли 3% избирателей

В Екатеринбурге продолжается голосование по выборам депутатов городской думы. По данным горизбиркома, на 10 часов утра явка составила 3,23%.

Ранее эксперты предполагали, что немногие люди будут принимать участие в голосовании в этом году, и явка по городу будет невысокой.

Екатеринбург, Служба информации

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