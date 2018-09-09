К полудню явка на выборах в Екатеринбургскую гордуму не дотянула до 10 %

Избирком обнародовал последние данные о явке на выборах в гордуму. По состоянию на 12:00 она составила 9,12%.

Самая высокая явка к этому моменту – в Орджоникидзевском районе, в окружных избирательных комиссиях этого района насчитали более 11 % избирателей. Для сравнения, ОИК в Верх-Исетском и Чкаловском районах предоставили данные о явке менее 8 %. Сотрудники участковых избирательных комиссий говорят, что обычно на выборах в первой половине дня людей бывает гораздо больше.

Впрочем, возможно, в УИКах вспоминают выборы в Госдуму или заксо. В 2013 году к полудню явка была еще ниже, менее 8 %.

Добавим, в этом году свою статистику по явке собирают полицейские. Раньше такой практики не было – об этом говорят и наблюдатели, и члены УИК. Но стражи порядка объяснить новшество не могут, уверяя, что делали так всегда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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