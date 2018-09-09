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Воскресенье, 9 сентября 2018, 15:48 мск

Новости Екатеринбург

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По состоянию на 15.00 явка на выборы в Екатеринбурге оказалась ниже, чем в 2013 году

По состоянию на 15.00 явка избирателей на выборах депутатов городской думы Екатеринбурга колеблется по разным округам от 14,45% до 19,36% избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, самыми активными оказались избиратели одномандатных округов № 12 (Октябрьский район, 19,36%) и № 14 и 15 (Орджоникидзевский район, 18,90% и 18,79%). Также высокая явка в 4-м одномандатном округе Железнодорожного района – 18,73% избирателей. Самыми ленивыми оказались избиратели Верх-Исетского района.

Добавим, что пять лет назад, на выборах ЕГД шестого созыва, к этому часу явка была несколько выше. Тогда к 15.00 на участки явились от 17,89% избирателей (Чкаловский район) до 21,29% (Ленинский район). Напомним, голосование на выборах депутатов ЕГД завершится в 20.00 местного времени.

Екатеринбург, служба информации

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