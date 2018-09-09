В Екатеринбурге закрылись участки – начинается подсчет голосов

В Екатеринбурге завершились выборы в городскую думу. В 20.00 все избирательные участки закрылись. Участковые комиссии приступили к подсчету бюллетеней.

Напомним, явка избирателей на 18.00 составила 20%. Окончательное количество проголосовавших горожан станет известно после подведения итогов выборов.

Добавим, что на участках в Екатеринбурге продолжают работать камеры видеонаблюдения. Они будут отключены по решению уполномоченных членов ТИК после передачи протоколов подсчета голосов в городской избирком.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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