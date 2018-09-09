В Екатеринбурге закрылись участки – начинается подсчет голосов

В Екатеринбурге завершились выборы в городскую думу. В 20.00 все избирательные участки закрылись. Участковые комиссии приступили к подсчету бюллетеней.
Напомним, явка избирателей на 18.00 составила 20%. Окончательное количество проголосовавших горожан станет известно после подведения итогов выборов.
Добавим, что на участках в Екатеринбурге продолжают работать камеры видеонаблюдения. Они будут отключены по решению уполномоченных членов ТИК после передачи протоколов подсчета голосов в городской избирком.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 09.09.18
Задержанных на митинге в Екатеринбурге держат в автозаках и никак не оформляют (ФОТО). / По состоянию на 18-00 проголосовали чуть больше 20% избирателей Екатеринбурга. / Оцепление, ОМОН и задержание горожан: акция сторонников Навального в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»