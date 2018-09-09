ЕР – 35%, КПРФ – 21%: первые данные по выборам в ЕГД

В системе ГАС «Выборы» появились первые данные с избирательных участков Екатеринбурга после обработки 4 тысяч бюллетеней.

Предварительные результаты голосования по партийным спискам выглядят так: «Единая Россия» лидирует с результатом 35,6%, на втором месте КПРФ – 21,5%.

«Справедливая Россия» и ЛДПР идут рядом, показывая результат 16,54% и 16,51% соответственно. Партия «Яблоко» пока набирает 4,46%.

Добавим, что в УИК до сих продолжается подсчет голосов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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