российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 9 сентября 2018, 22:17 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

ЕР – 35%, КПРФ – 21%: первые данные по выборам в ЕГД

В системе ГАС «Выборы» появились первые данные с избирательных участков Екатеринбурга после обработки 4 тысяч бюллетеней.

Предварительные результаты голосования по партийным спискам выглядят так: «Единая Россия» лидирует с результатом 35,6%, на втором месте КПРФ – 21,5%.

«Справедливая Россия» и ЛДПР идут рядом, показывая результат 16,54% и 16,51% соответственно. Партия «Яблоко» пока набирает 4,46%.

Добавим, что в УИК до сих продолжается подсчет голосов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.09.18

«Какая-то диверсия!»: главе избиркома Екатеринбурга заблокировали телефон. / За день выборов в избирком Екатеринбурга поступило 39 жалоб. / Бывший глава Нижнего Тагила побеждает на выборах в Магадане с большим отрывом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в ЕГД 2018

Выборы в ЕГД: обновленные данные по партспискам

«Какая-то диверсия!»: главе избиркома Екатеринбурга заблокировали телефон

За день выборов в избирком Екатеринбурга поступило 39 жалоб

В Екатеринбурге закрылись участки – начинается подсчет голосов

По состоянию на 18-00 проголосовали чуть больше 20% избирателей Екатеринбурга

По состоянию на 15.00 явка на выборы в Екатеринбурге оказалась ниже, чем в 2013 году

Администрация Екатеринбурга выгнала главу избиркома на брифинги в коридор

К полудню явка на выборах в Екатеринбургскую гордуму не дотянула до 10 %

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Выборы в ЕГД 2018,

Новости партнеров