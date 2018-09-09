Выборы в ЕГД: обновленные данные по партспискам

В Екатеринбурге продолжается подсчет голосов на выборах городской думы. По данным системы ГАС «Выборы», получены предварительные результаты после обработки около 30 тысяч бюллетеней по единому округу (партийные списки).

«Единая Россия» набирает 31,7% голосов, следом идет КПРФ с результатом 22,3%. «Справедливая Россия» выходит на уверенное третье место – 20,8% голосов. ЛДПР набирает 13,7%. Результат партии «Яблоко» подрос до 5,7%, что дает один мандат в городской думе.

Добавим, что из порядка 30 тысяч бюллетеней 1,6 тысяч оказались недействительными.

Результатов голосования горожан по одномандатным округам в ГАС «Выборы» по-прежнему нет.

[00:08, служба информации РИА «Новый День»

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