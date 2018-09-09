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Понедельник, 10 сентября 2018, 00:41 мск

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Единороссы побеждают в 11 одномандатных округах на выборах в ЕГД

В системе ГАС «Выборы» обнародованы первые предварительные результаты по выборам 18 депутатов в избирательных округах Екатеринбурга. Данные приводятся с учетом обработки бюллетеней с нескольких УИК, поэтому ситуация может поменяться.

Лидерами по количеству голосов являются:

В округе №1 – Ира Овчиникова (ЕР)

В округе №2 – Сергей Мелехин (ЕР)

В округе №3 – Олег Кагилев (ЕР)

В округе №4 – Александр Колесников (Справедливая Россия).

Пока получены данные всего с двух УИК. На втором месте с отставанием в два голоса идет Александр Мяконьких (ЕР).

В округе №5 – после обработки бюллетеней с двух УИК тройка лидеров выглядит так: Константин Мочалов (Справедливая Россия), Александр Альшевских (самовыдвижение), Виктор Тестов (ЕР)

В округе №6 – Михаил Матвеев (ЕР)

В округе №7 – Владимир Крицкий (ЕР)

В округе №8 – Григорий Вихарев (ЛДПР)

В округе №9 – протоколов нет. По данным портала СМС-ЦИК на первом месте Елена Дерягина (ЕР)

В округе №10 – протоколов нет. По данным портала СМС-ЦИК на первом месте Николай Смирнягин (ЕР)

В округе №11 – Павел Пустозеров (ЕР)

В округе №12 – Михаил Вечкензин (Справедливая Россия)

В округе №13 – Любовь Боркова (Справедливая Россия)

В округе №14 – Игорь Володин (ЕР)

В округе №15 – Алексей Вихарев (ЕР)

В округе №16 – Дмитрий Сергин (ЕР)

В округе №17 – Елена Бондаренко (ЕР)

В округе №18 – Анатолий Шарапов (ЕР).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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