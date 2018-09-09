СР догоняет КПРФ, у одномандатников обостряется конкуренция – новые данные по выборам в ЕГД

Стали известны результаты выборов в ЕГД после обработки 105 тысяч бюллетеней (это менее половины).

Согласно данным системы ГАС «Выборы», по партийным спискам «Единая Россия» остается на лидирующей позиции – 31,15% голосов. КПРФ набирает 22,3%, «Справедливая Россия» подошла вплотную – 21,24%. Результат ЛДПР почти прежний – 13,33%, «Яблоко» держится на уровне прохождения в гордуму – 5,78%.

В одномандатных избирательных округах уверенную победу одерживают Ира Овчиникова, Сергей Мелехин, Олег Кагилев, Михаил Матвеев, Елена Дерягина, Николай Смирнягин, Игорь Володин, Алексей Вихарев (все – «Единая Россия»), Григорий Вихарев (ЛДПР).

С небольшим отрывом от конкурентов идут Александр Колесников, Михаил Вечкензин, Любовь Боркова (все от «Справедливой России»), Виктор Тестов, Павел Пустозеров, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко (все от «Единой России»).

В округе №7 вперед вырвался выдвиженец «Справедливой России» Алексей Мещеряков, оставив единоросса Владимира Крицкого на втором месте.

В округе №18 побеждает Виктор Сомиков (КПРФ), но его преимущество минимально. Единоросс Анатолий Шарапов (ЕР) отстает всего на два десятка голосов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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