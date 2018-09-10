Видео подкупов избирателей не впечатлили Чайникова: «Мы любительские фильмы не смотрим!»

Председатели областного и городского избиркомов, Валерий Чайников и Илья Захаров, заявили, что подтвержденных серьезных нарушений во время вчерашних выборов не допущено, хотя жалоб было довольно много.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции Валерий Чайников сообщил, что в областной избирком поступило от граждан около 120 жалоб, в том числе – 18 на незаконную агитацию, 28 – на подкуп, 19 – на недочеты в организации голосования, три – на ошибки в списках избирателей, четыре – на подвозы избирателей, остальные – на экзитполы. Но по факту эти жалобы подтверждения не нашли.

Чайников также прокомментировал тот факт, что некоторые избиратели снимали на телефоны то, что казалось им нарушениями, и выкладывали записи в соцсетях. «Любительские фильмы избирком не смотрит. Пока не будет решения суда о привлечении кого-то к уголовной или административной ответственности, у комиссии вообще нет основания принимать какие-то меры», – заявил он.

Его коллега из горизбиркома Илья Захаров также заявил, что подавляющее большинство сообщений о нарушениях не подтвердились, и никаких оснований для пересмотра итогов голосования нет. «Кого избрали, того и избрали», – заявил Захаров.

Так же оценил день выборов секретарь областного отделения «Единой России» Виктор Шептий, заявивший, что полностью удовлетворен итогами.

Напомним, вчера в Екатеринбурге выбрали депутатов городской думы седьмого созыва. Из 18 одномандатных округов в 13 победили кандидаты от «Единой России», в трех – эсеры, по одному мандату взяли ЛДПР и КПРФ. В партийной части думы 6 мандатов досталось единороссам, пять – коммунистам, четыре – эсерам, два – либерал-демократам, один – «Яблоку».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

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